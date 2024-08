Bruno Araújo vence Grand Slam

Realizou-se no passado dia 13 de julho, no Pavilhão Municipal de Pedrouços, mais uma edição do Portugal Grand Slam, a maior competição de Jiu-Jitsu, do norte do país.

Da Novasemente GD marcaram presença nove atletas, acompanhados pelos treinadores Carlos Marques e Luís Maricato, tendo-se destacado no evento Bruno Araújo, campeão na categoria de -88Kg, Master 2, Faixa Branca. Foi também a estreia deste atleta em competições oficiais da modalidade.

Dos restantes elementos da equipa competiram Rafael Carneiro, -70Kg, Adulto, Faixa Azul, António Carneiro, -82Kg, Adulto, Faixa Azul, José Teixeira, -70Kg, Adulto, Faixa Branca, Ivo Henriques, -64 Kg, Adulto, Faixa Branca. Tiago Pereira, João Cerqueira, Guilherme Cardoso e José Gonçalves encontram-se juntos na categoria -82 Kg, Adulto, Faixa Branca.

Apesar de apenas Bruno ter chegado ao pódio no Grand Slam, os lutadores da Novasemente conseguiram boas prestações na segunda competição oficial de 2024. No fecho do ano a equipa irá competir no campeonato nacional da modalidade, que se realizará em Lisboa. Também em Lisboa, mas em janeiro de 2025, irá ser realizado o Campeonato Europeu da IBJJF, uma das principais provas de Jiu-Jitsu a nível mundial e onde estarão presentes alguns dos melhores lutadores do mundo.