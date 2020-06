Bruno Lima continua ao serviço do Esmoriz Ginásio pela quinta época

Segue de vento em popa a preparação da próxima temporada da equipa sénior masculina do Esmoriz Ginásio no campeonato ‘maior’ do voleibol nacional.

Prosseguem as renovações e Bruno Lima, treinador, acertou a sua permanência ao serviço dos esmorizenses.

Bruno Lima, de 43 anos, continua ao comando da equipa principal pela quinta temporada consecutiva.

É o rosto de um grupo de trabalho que, assinala o clube, “dá todas as garantias para uma época 2020/21 plena de sucessos”, conforme se lê na página ofi cial de facebook do clube.

O treinador do Esmoriz Ginásio terminou a carreira de jogador em representação do clube, tendo jogado pelos esmorizenses nas épocas de 2012/13, 2013/14 e 2014/15.

Em 2016/17 é convidado para assumir funções de treinador da equipa principal do Esmoriz Ginásio.

Segue-se a quinta época ao serviço do clube.

A equipa técnica para a nova temporada será composta pelos seguintes elementos – treinador principal, Bruno Lima, treinador adjunto, Tiago Rachão. A equipa principal do Esmoriz Ginásio contará ainda com a intervenção dos seguintes elementos – Bártolo Amorim [‘Bekas’], fi sioterapeuta; Tomás Reis, scouter; e de Miguel Amorim Ferreira, director desportivo.

Nos últimos dias foram, entretanto, conhecidas as renovações dos seguintes jogadores – José Afonso Neves, central; de Gonçalo Sousa,líbero; e de Rafael Santos, zona 4/oposto.