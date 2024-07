CA Feira bate o pé ao Benfica

Num jogo histórico para o Clube Académico da Feira e um dos pontos mais altos nos 52 anos da História do clube, as academistas receberam no domingo ao fim da tarde, no Pavilhão Municipal Fernando Quintino, a equipa do Benfica, no primeiro jogo (ao melhor de três) da final do Campeonato Nacional Feminino, perdendo por 3-0, mas deixando uma imagem positiva, ja que ao intervalo a partida ainda estava empatada sem golos.

Na primeira parte a equipa da casa conseguiu suster o domínio das benfiquistas. Ao intervalo registava-se assim uma igualdade a zero golos. Aos 5 minutos da segunda parte Marlene conseguiu desbloquear o jogo com a obtenção do primeiro golo. A meio da segunda parte a italiana Elena fez o 0-2, tendo depois o Académico da Feira tido um bom período em que teve várias oportunidades para reduzir. No entanto, na parte final do jogo Marlene bisou e fez o 0-3, confirmando o favoritismo do Benfica e uma vitória natural.

As jogadoras academistas deram boa réplica, não tendo contudo conseguido concretizar. Ficou registada a boa atitude em ringue. O Académico da Feira alinhou no cinco inicial com Daniela Pereira, Brenda Lucero, Joana Teixeira, Daniela Silva e Sofia Reyes. Jogaram ainda Mafalda Silva, Margarida Teixeira, Helena Carreira e Inês Freitas. Treinador: Alexandre Saraiva. Adjunto: Rui Pedro.

O segundo jogo está agendado para Sábado, dia 6 de Julho, às 15 horas, no pavilhão da Luz em Lisboa.

