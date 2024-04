CA Feira goleado em casa pelo CD Póvoa

O Académico da Feira perdeu por 7-0 com o CD Póvoa, em jogo a contar para a 21ª jornada. O CD Póvoa ainda na corrida para a subida de divisão não deu grandes hipóteses aos academistas. Com uma primeira parte demolidora e 5-0 ao intervalo o CD Póvoa venceria o jogo com naturalidade e com uma margem dilatada. Destaque para os cinco golos de Diogo Fernandes.

Cinco inicial do CA Feira: Carlos Gomes, Tiago Pinheiro, Rui Pedro, Duarte Terra e João Cruz. Jogaram ainda Alexandre Barreira, Tiago Gaspar, Alexandre Santos, Gabriel Santos e Rodrigo Oliveira.

Entretanto, no feminino o CA Feira perdeu 5-1 com o SL Benfica, Boa primeira parte das academistas com 0-0 ao intervalo. Na reta final do jogo as campeãs nacionais fizeram valer o seu poderio e sentenciaram o jogo.