CA Feira na meia-final do playoff nacional

Com a vitória de sábado sobre o Gulpilhares, o CA Feira garante apuramento pelo segundo ano consecutivo

A equipa feminina do Académico da Feira venceu por 2-1 ao Gulpilhares em jogo a contar para os Quartos de Final do Play-Off, segundo jogo do play-off, do Campeonato Nacional Feminino, realizado sábado passado no Pavilhão Municipal Fernando Quintino em Santa Maria da Feira. Ao intervalo a equipa academista vencia por 2-0. O Académico da Feira inaugurou cedo o marcador tendo o Gulpilhares reduzido por Rute Santos a meio da segunda parte. O Académico da Feira está assim pelo seguindo ano consecutivo nas meias-finais do play-off do Campeonato Nacional.

O Académico da Feira alinhou com Daniela Pereira, Joana Teixeira (1 golos), Andreia Moreira, Daniela Silva, Beatriz Carmo (1 golo) e ainda Cátia Gomes, Sofia Sacadura, Anita Alves, Margarida Teixeira e Mónica Alho. Treinador: Franklim Silva.

Estão apurados para a meia-final que se disputa a 14, 20 e 21 de maio: SL Benfica, Stuart Massamá, HC Turquel e CA Feira. O CA Feira defronta o HC Turquel pelas 15 horas de sábado.