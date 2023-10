CA Feira não entra bem no campeonato

Em jogo realizado no Sábado, no Pavilhão Municipal Fernando Quintino, a contar para a 2ª Jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, o AcadEm jogo realizado no Sábado, no Pavilhão Municipal Fernando Quintino, a contar para a 2ª Jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, o Académico da Feira foi derrotado em casa por 2-3 pela Académica de Coimbra. Ao intervalo registava-se uma igualdade a dois golos. Os visitantes chegaram ao triunfo com um golo de Diogo Graça a apenas 25 segundos do final do jogo. Rui Pedro marcou os dois golos da equipa da casa. Entretanto, em jogo realizado na passada Terça-Feira no Pavilhão Municipal de Valongo a contar para a 1ª Jornada: AD Valongo/B – Académico da Feira 5-2, com Rui Pedro a bisar para os academistas. No próximo Sábado, dia 21, o Académico da Feira desloca-se ao Pavilhão da Académica de Espinho, jogo agendado para as 18,30 horas.mico da Feira foi derrotado em casa por 2-3 pela Académica de Coimbra. Ao intervalo registava-se uma igualdade a dois golos. Os visitantes chegaram ao triunfo com um golo de Diogo Graça a apenas 25 segundos do final do jogo. Rui Pedro marcou os dois golos da equipa da casa. Entretanto, em jogo realizado na passada Terça-Feira no Pavilhão Municipal de Valongo a contar para a 1ª Jornada: AD Valongo/B – Académico da Feira 5-2, com Rui Pedro a bisar para os academistas. No próximo Sábado, dia 21, o Académico da Feira desloca-se ao Pavilhão da Académica de Espinho, jogo agendado para as 18,30 horas.