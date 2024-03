CA Feira organiza Torneio de Páscoa

Os próximos quatro fins-de-semana vão ser de festa no Pavilhão Municipal Fernando Quintino, em Santa Maria da Feira, com os torneios de hóquei em patins para diferentes escalões organizados pelo Clube Académico da Feira e que vão contar com a participação de diversos emblemas nacionais.

Para abrir esta iniciativa, os dias 23 e 24 de março vão ser preenchidos com os torneios dedicados aos sub-7 e sub-9 com a presença dos seguintes clubes: AD Valongo, HC Mealhada, Famalicense AC, Juventude Pacense, HA Cambra, Clube Albergaria, UD Oliveirense, CA Bragança, AA Coimbra, AD Sanjoanense, Cenap, ACD Gulpilhares.