CA Feira perde final da Taça feminina

A equipa feminina do Académico da Feira participou na final-four da Taça de Portugal, que se realizou este fim de semana no Pavilhão da Nortecoope, na cidade da Maia. No sábado, o clube feirense venceu por 4-1 a Académica de Coimbra, qualificando-se para a final de domingo, onde defrontou o SL Benfica, perdendo por 1-5.

No jogo da final, com o pavilhão lotado com adeptos das duas equipas, foi o Académico da Feira que inaugurou o marcador por Sofia Sacadura aos 9 minutos. Foi uma primeira parte muito bem conseguida pelas academistas, que apenas permitiram o empate do Benfica a três minutos do intervalo. Na segunda parte as campeãs nacionais tiveram um início muito forte e aos 8 minutos desbloquearam o jogo a seu favor, marcando o segundo golo e logo de seguida apontando mais dois golos.

Vitória certa e natural do Benfica por 5-1, com grande réplica das jogadoras do Académico da Feira, que fizeram uma grande época: finalistas da Taça de Portugal, 3º lugar no Campeonato Nacional e participação na Liga dos Campeões Feminina.