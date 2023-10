CA Feira perde supertaça frente ao Benfica

O Académico da Feira perdeu por 10-1 com o SL Benfica, em jogo a contar para a Supertaça Feminina, realizado neste Domingo no Pavilhão do HC Turquel. Ao intervalo as campeãs nacionais já venciam por 5-0. Na segunda parte o Benfica manteve a toada forte e chegou a uma vitória folgada, confirmando o favoritismo. A argentina Brenda Lucero marcou o golo de honra das academistas, que jogaram sempre com entusiasmo. O Académico da Feira alinhou no cinco inicial com Inês Freitas, Daniela Silva, Brenda Lucero (1 golo), Joana Teixeira e Sofia Reyes. Jogaram ainda Mafalda Silva, Margarida Teixeira, Francisca Loreto, Daniela Pereira e Mónica Alho. Treinador: Alexandre Saraiva.

Para o Benfica marcaram Raquel Santos (3 golos), Catalina Flores (2 golos), Marlene Sousa (2 golos), Inês Severino, Maria Sofia Silva e Elena Tamiozzo.

O Campeonato Nacional Feminino tem início no próximo fim de semana. A contar para a 1ª jornada da Zona Centro, o Académico da Feira recebe a Académica de Coimbra no próximo Domingo, dia 22, às 18,30 horas no Pavilhão Municipal Fernando Quintino, em Santa Maria da Feira.