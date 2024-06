CA Feira perdeu no Tojal e volta a jogar no sábado

Em jogo a contar para os quartos-de-final dos play-offs do Campeonato Nacional Feminino de hóquei em patins, o Académico da Feira perdeu no pavilhão do Atlético do Tojal por 3-2, jogo realizado domingo no Pavilhão de São Julião do Tojal, em Loures. A equipa da casa vencia ao intervalo por 2-0 com golos de Sara Fernandes e Macarena Ramos. O Académico da Feira reagiu e chegou à igualdade a meio da segunda parte com golos de Joana Teixeira e Brenda Lucero. A cinco minutos do final do jogo, Sofia Contreiras marcou o golo decisivo a favor do Tojal.

O Académico da Feira alinhou no cinco inicial com Daniela Pereira, Brenda Lucero (1 golo), Joana Teixeira (1 golo), Daniela Silva e Sofia Reyes. Jogaram ainda Mafalda Silva, Margarida Teixeira, Helena Carreira e Inês Freitas. Treinador: Alexandre Saraiva.

Segue-se agora o segundo jogo, com o Académico da Feira a receber o Tojal no próximo Sábado, dia 8, às 18 horas no Pavilhão Municipal Fernando Quintino em Santa Maria da Feira.

Foto arquivo