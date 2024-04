CA Feira vence Escola Livre e sobe ao 3º lugar

Em jogo a contar para a 11ª jornada do Campeonato Nacional Feminino, segunda fase, o Académico da Feira venceu por 3-2 à Escola Livre de Azeméis, jogo realizado este Sábado no Pavilhão Municipal Fernando Quintino em Santa Maria da Feira. Foi um jogo bem disputado com as academistas a obterem uma vitória importante.

O Académico da Feira subiu assim ao 3º lugar na tabela com 17 pontos em igualdade pontual com a Escola Livre. O HC Turquel e o Benfica ocupam os dois lugares do topo.

O Académico da Feira alinhou no cinco inicial com Daniela Pereira, Mafalda Silva, Brenda Lucero (1 golo), Joana Teixeira (1 golo) e Sofia Reyes. Jogaram ainda Daniela Silva (1 golo), Margarida Teixeira, Helena Carreira e Inês Freitas. Treinador: Alexandre Saraiva.

Próxima Jornada: Gulpilhares – Académico da Feira, Domingo, dia 5 de Maio, às 18 horas, em Gulpilhares.