Cadetes do Esmoriz campeãs

O Esmoriz Ginásio Clube sagrou-se campeão nacional de cadetes femininos, ao vencer a Fase Final do Campeonato Nacional – Apuramento do Campeão, disputada na sua casa e perante o seu público. Para erguerem o troféu, as cadetes vareiras venceram as equipas do Grupo União Recreativo e Desportivo MTBA (3-0: 25-11, 25-9 e 25-15), do Lusófona VC (3-0: 25-20, 25-20 e 25-17) e, no jogo decisivo, da AJM/FC Porto por 3-0 (25-20, 25-22 e 25-23).