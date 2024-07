Cadetes tigres com 15 pódios

Nos passados dias 29 e 30 de julho, a secção de natação do Sporting Clube de Espinho participou com a sua equipa de Cadetes, no III Torregri. Competiram 11 tigres (7 masculinos e 4 femininos).

Esta competição realizou-se nas Piscinas Municipais de Castro D’Aire, e foi organizada pela ANCNP – Associação de Natação do Centro Norte de Portugal, tendo estado presentes 145 nadadores, em representação de 13 clubes.

Na equipa espinhense, destaque para os nadadores Constança Silva, Martin Silva, Pilar Fernandes, Rodrigo Almeida e Xavier Costa por terem alcançado pódios individuais.

Rodrigo Almeida (Cadete A) obteve dois primeiros lugares, um segundo e um quarto.

Xavier Costa (Cadete A) conquistou três medalhas de prata, enquanto Martin Silva (Cadete B) foi obteve duas medalhas de prata e uma de bronze. Pilar Fernandes (Cadete B) obteve duas medalhas de prata e Constança Silva (Cadete A) conseguiu uma medalha de prata e outra de bronze.

Também integraram a equipa e com bons resultados: Ricardo Ferreira (Cadete A), Leonor Ambrósio (Cadete B), Daniel Oliveira (Cadete B), Carolina Silva (Cadete B), Duarte Assunção (Cadete A) e Nilton Costa (Cadete A).

Coletivamente, os nadadores Nilton Costa, Ricardo Ferreira, Rodrigo Silva e Xavier Costa alcançaram o primeiro lugar nos 4x100m livres cadete A. Os nadadores Carolina Silva, Daniel Oliveira, Martin Silva e Pilar Fernandes obtiveram o primeiro lugar nos 4x50m estilos mistos cadete B.

No final da competição foram batidos 39 recordes pessoais e alcançados 15 pódios.