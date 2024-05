Cadinha na meia-final da Taça Cidade de Esmoriz

A Casa do Porto de Argoncilhe tinha uma excelente oportunidade de avançar para as meias-finais da Taça Cidade de Esmoriz a jogar em casa, mas foi o Cadinha a sorrir num jogo que se foi tornando difícil de jogar devido à chuva que se abateu sobre o relvado.

A primeira parte foi frenética, com dois golos para cada lado: a Casa do Porto esteve por duas vezes em vantagem (golos de Eduardo Ribeiro e Pedro Ribeiro), mas por duas vezes o Cadinha reagiu, por intermédio de Eduardo Borges e um golo do guarda-redes Marco Gomes, num pontapé de uma baliza à outra que traiu Vítor Vieira.

A segunda parte ficou gravemente prejudicada pelo relvado bastante alagado, e só através das bolas aéreas as equipas conseguiram construir jogadas minimamente com cabeça, tronco e membros. Quando já se perspetivava o desempate por penaltis, Sandro Pina aproveitou uma bola que travou na água para desestabilizar a defesa e chegar ao golo da vitória.

Um resultado amargo para a Casa do Porto, que contou com um forte apoio dos adeptos. Com um relvado a certa altura impraticável, a vitória poderia ter caído para qualquer um dos conjuntos.

Além do FC Cadinha e da União da Mata que passou devido às desistência da CVP Sanguedo, também se apuraram para as meias-finais da Taça Cidade de Esmoriz, os Canários que perderam por 2-1 no domingo com o Stop, mas traziam uma vantagem de três golos da primeira mão e a Juventus Pedroso, pois apesar do FC Padrão ter empatado a eliminatória no domingo, vencendo por 2-0, perdeu nas grandes penalidades (3-2),