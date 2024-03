Caldas em destaque no Trail Aldeia D´Ul!

Realizou-se em Oliveira de Azeméis, no passado dia 10 de março, o II Trail Aldeia D´Ul”. Este evento teve organização da Confraria Trotamontes em parceria com o Município de Oliveira de Azeméis e está inserido no Circuito Concelhio de Trail Running de Oliveira de Azeméis. A prova de trail teve cerca de 18 quilómetros, contando para o Circuito Nacional de Trail Sprint. Em simultâneo disputou-se o Campeonato Distrital de Sub-20 da Associação de Aveiro.

O Caldas esteve representado por dois atletas que tiveram uma excelente performance. Ricardo Silva foi 6º no escalão de M40, percorrendo os 18km com o tempo de 02:01:50 e Ivan Silva no mesmo escalão alcançou o 8º lugar com o tempo de 02:02:30.

No dia anterior, realizou-se na Pista de Atletismo do Estádio Municipal da Branca, o “Campeonato Distrital de 10.000 Metros”, para atletas dos escalões de sub-23 e absolutos e o “Torneio João Rocha”, para atletas dos escalões de Benjamins B a Juvenis.

O Caldas de S. Jorge esteve representado por três atletas, sendo dois do grupo da “Formação” que competiram no Torneio. O outro atleta era do grupo “Sénior” e participou no distrital de 10 mil metros.

Os resultados foram muito bons para as atletas, Maria Dias e Carolina Azevedo, do grupo da “Formação”. Maria Dias nos 60m conquistou a marca de 9.58 que lhe permitiu alcançar o segundo lugar no seu escalão. Na prova dos mil metros, Benjamins B e Infantis competiram em simultâneo, o que permitiu às duas atletas caldenses correrem juntas. Carolina Azevedo foi segunda no geral e no seu escalão com a marca de 03:37,26. Maria Dias esteve excelente ao ser terceira no geral dos dois escalões e a grande vencedora no seu escalão, tendo melhorado o seu recorde pessoal na distância com o tempo de 03:37,90.

No distrital dos 10 mil metros, o atleta Tiago Oliveira, com problemas físicos, não conseguiu concluir a prova, mas tudo fez para chegar ao final.

Legenda: Ricardo Silva em Ul