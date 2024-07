Caldas S. Jorge em grande no distrital de masters

Realizou-se nos dias 29 e 30 de junho, na Pista de Atletismo Estádio Municipal de Vagos, o “Campeonato Distrital de Masters”, uma organização da Associação de Atletismo de Aveiro que contou com a participação de oito atletas caldenses.

Apesar de menos caldenses presentes do que em edições anteriores, os oito atletas em competição conseguiram a melhor classificação entre as equipas do Município da Feira, tanto em masculinos como femininos, tal como já havia acontecido no CD de Masters de inverno, em Arada.

O Caldas de S. Jorge conquistou 13 pódios, sendo 4 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze. Estas conquistas e os pontos conquistados pelos atletas nas várias disciplinas, ajudaram o Caldas a conquistar o 6º lugar coletivo em femininos entre 16 equipas e o 14º lugar em masculinos entre 26 equipas.

Os caldenses em prova foram: Artur Valente (M55), Carlos Ferreira (M60), Hugo Santos (M40), Arlindo Santos (M55), Maria Valente (F55), Juliana Alves (F40), Maria Silva (F55), Vera Santos (F40).