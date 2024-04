Caldenses com vários pódios nos Trilhos Termais

Os “Trilhos Termais” realizaram-se no passado dia 30 de março de 2024 e forma organizados pela Associação Obra do Frei Gil, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e com o apoio da Run4Feira. O evento incluiu três opções de participação: Trail Longo de 20km, Trail Curto de 13km e Caminhada de 6km.

O Caldas de S. Jorge esteve representado por nove atletas, quatro no Trail Longo e cinco no Trail Curto.

Destaque para o 1º lugar por equipas, no Trail Longo (20km), com três atletas da equipa a entrarem no Top 8 da classificação geral. Individualmente, André Guedes foi terceiro na geral e em seniores, Ivan Silva conquistou o primeiro lugar em M40, escalão em que Ricardo Silva foi quarto e João Vieira foi sétimo em seniores.

Na vertente do Trail Curto (13km), de salientar as prestações individuais que contribuíram para o quarto lugar por equipas, entre as 26 presentes. Renato Silva foi o melhor caldense nesta vertente, conquistando o terceiro lugar no escalão M50. Ainda no escalão M50 Joaquim Vaz foi sexto e Armando Santos 12º. No escalão M40, João Santos conquistou o 14º lugar e Miguel Almeida o 32º.