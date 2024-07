Caminhada colorida dos Bombeiros de Esmoriz

A 2º Edição da Caminhada Colorida realizar-se-á no dia 27 de julho de 2024 com partida, chegada e convívio final no Campo de Treinos dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz (Fun Zone), organizadores do evento.

A Caminhada Colorida tem aproximadamente 8Km com um grau de dificuldade baixa, sem carácter competitivo e passa por várias ruas de Esmoriz e Cortegaça, permitindo mostrar aos participantes os pontos de interesse da freguesia, assim como a passagem junto ao Mar e pelos Passadiços da Barrinha, possibilitando aos participantes, o contacto com a natureza.

A iniciativa também serve para angariação de fundos que servirão para a aquisição de equipamentos para os operacionais dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, organizadores da iniciativa.

Sem caráter competitivo, os participantes seguem por um colorido percurso com muita animação à mistura, animação que continua com um festival de cor com muita música, dança, cores, alegria e diversão. O percurso pode ser efetuado, a andar ou dançar.

A iniciativa arranca pelas 19 horas, incluindo aula de zumba e contagem decrescente para a partida com lançamento de cores. Pelas 21h30 terá início a parte festiva.

Quem não participar na caminhada, tem entrada livre na fun zone onde vai decorrer a Color Party com o Dj Sandro Amaral (Sons of the Beaches).