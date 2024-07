Caminhada do CC Ovar

Dia 21 de julho, o Clube de Canoagem de Ovar irá organizar a sua tradicional caminhada anual, um evento de convívio entre sócios, atletas, familiares e amigos do clube, que voltará a animar a Marina do Carregal.

A caminhada tem início marcado para as 9 horas, na Marina do Carregal, seguindo-se um almoço convívio com porco no espeto, acompanhamentos diversos e bebidas frescas para todos os participantes que são convidados a colaborar com a sobremesa.

As inscrições para esta atividade que também vai incluir canoagem, jogos lúdicos e tradicionais, estão abertas até ao dia 19 de julho.