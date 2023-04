Caminhadas em Santa Maria da Feira

Este é um fim-de-semana em que várias freguesias de Santa Maria da Feira vão ter as suas ruas animadas por diversas caminhadas, promovidas por diferentes entidades, destacando-se a Caminhada do Centenário promovida pelo CD Arrifanense, que se encontra integrada nas comemorações dos 102 anos do clube e está marcada para a manhã de domingo, contando com a colaboração do Arrifana Running, da Junta de Freguesia de Arrifana e da autarquia feirense.

A associação NONSTOP – Associação Desportiva encontrasse a organizar uma prova de resistência a decorrer no próximo domingo, em Lobão. O percurso da prova de 3 horas será circular, sendo o ponto de partida junto à sede do Rancho Folclórico de S. Tiago de Lobão, onde todos os participantes devem marcar presença antes da nove da manhã, no dia da prova. O vencedor da prova será o atleta que consiga fazer mais voltas que todos os outros, mas nos resultados cada atleta saberá o número de quilómetros que percorreu e quem não quiser participar em ritmo de corrida pode fazê-lo a passo.

Há também um Plogging Challenge(caminhada ambiental com recolha de resíduos) em Milheirós de Poiares, organizado pelo movimento de plogging de Santa Maria da Feira, com a colaboração do Grupo Desportivo Milheiroense, da Junta de Freguesia de Milheirós de Poiares e da autarquia feirense. A iniciativa decorre na manhã de sábado com a concentração marcada para junto da loja do GD Milheiroense.