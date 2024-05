Campeões malapeiros continuam a ganhar

Já era uma formalidade à espera de acontecer, e acabou por acontecer à 23ª jornada: o São João de Ver sagrou-se matematicamente campeão do distrital de veteranos ao cavar um fosso de 12 pontos de vantagem para o segundo classificado, o AC Cucujães.

Na 24ª jornada, já em ritmo de passeio, os malapeiros continuaram a somar, ao ir ao terreno do Guisande FC vencer por 1-2. A turma vermelha e branca adiantou-se no marcador ao início da segunda metade do jogo, aos 47’, com Vítor Mendes a fazer o 0-1. A vitória esteve em causa já nos últimos dez minutos: Pedro Silva, de grande penalidade, igualou o encontro, mas Pedro Mendes ainda foi a tempo de somar o nono golo na temporada e confirmar mais uma vitória. São já 22 em 23 jogos realizados.

Com a derrota do Cucujães em Lamas por 2-1, são agora 15 os pontos que separam os campeões do mais próximo perseguidor. A festa prossegue na próxima jornada – na derradeira, a equipa folgará – em casa, contra a ADC Sanguedo. Com um total de 83 golos marcados e 18 sofridos, a formação orientada por Hélder Neto dominou a prova pelo segundo ano consecutivo.