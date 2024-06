Lavandeira na Final Nacional do Inatel

Na tarde de sábado todos os caminhos iam dar ao Estádio Ervedal, em São João de Ver, onde duas equipas de Aveiro disputavam uma vaga na final nacional do Campeonato Inatel, provando a qualidade da prova aveirense.

O ACD Lavandeira recebeu o campeão distrital ADRA Visconde, mas desta feita a vitória sorriu à equipa do concelho de Santa Maria da Feira que, nas grandes penalidades, alcançou o bilhete para a final nacional.

Nos 90 minutos regulamentares foi a turma de São João de Ver que abriu o marcador, pouco antes do intervalo, pelo goleador de serviço, Marroco. Na segunda parte, Tono da ADRAV obteve o empate que obrigou à marcação de grandes penalidades e aqui foi a ACD Lavandeira que levou a melhor (4-2), disputando agora a final com o Bairro de S. João, coletividade sediada em São Domingos de Benfica, que eliminou o Biblioteca, do campeonato de Leiria nas grandes penalidades.