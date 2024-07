Campeonato Inatel é da Lavandeira

A ACD Lavandeira foi à capital disputar a Final Nacional do Campeonato Inatel e trouxe o caneco para Aveiro, depois de vencer o campeão de Lisboa/Setúbal (Bairro S. João) nas grandes penalidades.

O fim-de-semana das festas Sanjoaninas foi longo para a equipa do ACD Lavandeira que saiu de S. João de Ver ao início da tarde de sábado em direção a Lisboa, para disputar a final nacional do Inatel. Antes, acompanhada por uma escolta do grupo de motards locais, a equipa fez uma paragem na barraquinha do clube nas Festas São Joaninas para receber o carinho de sócios e adeptos com muitos cânticos e apoio.

Os cerca de 40 elementos da equipa técnica, staff e jogadores pernoitaram em Lisboa, mas quando chegaram ao Parque de Jogos 1º de Maio, onde se disputou o jogo, já tinham cerca de uma centena de adeptos que se deslocaram a Lisboa de autocarro e em carros para apoiar a equipa e que encheram a bancada de cânticos e animação.

Quanto ao jogo, os pupilos de Roberto Rosário foram sempre superiores aos lisboetas, apresentando maior troca de bola e melhor jogo jogado, pelo que foi com naturalidade que, a meio da segunda parte, surgiu o golo por João Justo, só que a festa durou pouco, pois dois minutos depois veio o golo do empate e a dez minutos do fim um jogador do Lavandeira foi expulso.

Com a partida empatada, a sorte ditou que seria a Lavandeira a abrir a marcação das grandes penalidades e logo na primeira o guarda-redes lisboeta defendeu, só que depois foi a vez do guarda-redes da Lavandeira brilhar. Entusiasmado pelos cânticos dos adeptos, Xico defendeu três penaltis e deu o título aos aveirenses.

A festa começou de forma bonita com o hino nacional tocado por uma banda e entoado por todos os presentes e continuou com o internacional português Pauleta a entregar a Taça ao capitão da ACD Lavandeira. As comemorações só terminaram em São João de Ver.

Entretanto, antes do jogo do ACD Lavandeira, disputou-se a partida para atribuição de terreiro e quarto lugares com a equipa de são João da Madeira, a ADRA Visconde a vencer por 2-1 a Biblioteca Instrução e Recreio de Valado de Frades (Leiria), com golos de Rúben e Sales, mostrando a força aveirense no campeonato Inatel.