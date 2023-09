Florgrade ameaça, mas não fatura

Corticeiros estão há três jogos sem marcar

Continua a maré de azar para a Florgrade na estreia no Campeonato de Portugal: na deslocação a Campanhã, à casa do Salgueiros, a equipa de André Ribeiro foi derrotada por 1-0. O golo foi apontado aos 40 minutos por intermédio de Miguel Ângelo.

Quanto ao jogo, na primeira parte os corticeiros foram abafados pela pressão alta do Salgueiros, não conseguindo sair a jogar com a fluidez da época passada, pelo que a vantagem ao intervalo aparentava ser justa. Ao intervalo, André Ribeiro fez entrar Rui Raínho e Ibrahima Koneh, e a reação foi imediata durante meia hora, a equipa de Cortegaça ameaçou o golo por Fábio Vieira e Koneh, mas o último passe teimava em entrar. Nos últimos 15 minutos, entraram ainda Gonçalo Nunes e Ben Koneh, passando a equipa para um sistema de 4x3x3. No entanto, o resultado não se alterou e o Florgrade continua sem marcar no campeonato – por outro lado, sofreu apenas dois golos.

O próximo jogo é contra o Beira-Mar, a contar para a Taça de Portugal.