Florgrade inicia campeonato fora de portas

Os 56 clubes presentes no Campeonato de Portugal na época 2023-24 foram divididos em quatro séries, com o Florgrade FC a disputar a série B, juntamente com os vizinhos de São João de Ver.

Florgrade FC estreia-se no Campeonato de Portugal, que arranca a 20 de agosto, com uma deslocação a Vila Meã. Na segunda jornada os corticeiros jogam pela primeira vez perante o seu público, defrontando o ACDR Lamelas, de Castro Daire, seguindo-se nova deslocação, desta feita a casa dos vizinhos do SC Salgueiros. Os corticeiros encerram a primeira volta com a receção aos malapeiros de S. João de Ver.