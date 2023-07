Campos e Pedrosa vencem em Espinho

A jogar em casa, a dupla Campos/Pedrosa, campeã nacional em título, confirmou as expectativas e manteve o 100% de aproveitamento na segunda etapa do Nacional de Vólei de Praia 2023disputada em Espinho. Após vencerem a etapa do Porto, a primeira do calendário nacional, Hugo Campos e João Nuno Pedrosa enfrentaram na final, em Espinho, José Pedro Monteiro e Sebastião Leão e venceram pela margem máxima: 2-0 (21-14 e 21-19).