Canedo elimina Estarreja nos penáltis

Excelente jogo de futebol, jogado nos instantes iniciais a um ritmo elevado e com ocasiões de golo em ambas as balizas. No fim, o Canedo eliminou o Estarreja nos penáltis e segue para os quartos de final da Taça Distrito de Aveiro (Taça Pecol).

O Estarreja inaugurou o marcador num lance de bola parada. O Canedo empatou de livre direto, após cobrança de Sana Mané.

Na segunda parte, Ricardinho bisou na partida, mas os canedenses nunca baixaram os braços e Seydou Ballo fez o empate num grande golo.

O Estarreja voltou para o frente do marcador (2-3), mas nos descontos finais Hugo Montenegro fez o empate, adiando a decisão para as grandes penalidades.

Fiães, União de Lamas, Lobão, Mealhada, Pampilhosa, Alba e Fermentelos foram as outras equipas apuradas para os quartos de final da Taça Pecol.