Canedo vence Troféu Jorge Rocha

Vitória por 3-1 com golos de Fabinho, Kaba e Lamba

O Canedo conquistou o Troféu Jorge Rocha ao vencer o Nespereira FC por por 3-1 com golos de Fabilnho, Kaba e Lamba.

Antes da partida houve tempo para prestar homenagem a Nuno Pinto, atleta que militou vários anos no Canedo e enverga agora as cores do Nespereira.

O troféu Jorge Rocha serviu também como jogo de apresentação do plantel do Canedo para a época 2023-24 à sua massa

adepta.

Recorde-se que o Canedo inicia a sua participação no Campeonato Sabseg pelas 15.30 horas do próximo domingo, no Estádios das Valadas, perante o UD Mansores.