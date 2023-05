Canelas com quatro pódios na Tunísia

António Canelas, nadador master do Sporting Clube de Espinho participou na edição de 2023 do Tunísia Open Master, realizado na cidade olímpica de Rades, onde marcaram presença cerca de 350 atletas, de 29 Países. O atleta espinhense subiu quatro vezes ao pódio.

Este é dos mais relevantes eventos realizados em África ao nível da natação e atrai atletas dos quatro cantos do mundo, devido à excelente divulgação e organização, que provocam o aumento significativo na qualidade e quantidade de praticantes.

A prova tem importante apoio das entidades responsáveis do país, tendo estado presentes, campeões nacionais da Europa e do Mundo, sendo batidos vários recordes. António Canelas conquistou duas medalhas de prata nos 50 e 100 metros mariposa, duas medalhas de bronze nos 50 e 200 metros livres e foi quinto nos 100 metros bruços.

Além das provas na piscina, estava prevista uma competição em águas abertas onde António Canelas também esperava obter bons resultados, mas que foi anulada devido às condições atmosféricas, com vento excessivo, mar encarapelado e correntes marítimas fortíssimas.