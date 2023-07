Canoagem: Andreia Silva oitava no Campeonato Europeu de Maratonas

A atleta júnior do Clube de Canoagem de Ovar, Andreia Silva terminou em grande a sua participação no Campeonato Europeu de Maratonas, com a obtenção de um oitavo lugar (K1 Júnior longa distância) na sua primeira prova pela Seleção Nacional, realizada na Croácia.

Na estreia a defender as cores nacionais, a jovem vareira já havia alcançado a 10ª posição em K1 Júnior feminino na distância curta, prova que disputou no dia anterior, quinta-feira.

Andreia Silva foi o único elemento feminino da comitiva portuguesa. No primeiro dia de provas na Croácia, Portugal conquistou duas medalhas, nas provas de distância curta, através do K1 Júnior de João Bento que terminou a prova no terceiro lugar e com José Ramalho em K1 Sénior a conquistar a prata.