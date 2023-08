Estreia de Danilo Teixeira pela seleção de canoagem

Montemor-o-Velho recebeu o Campeonato da Europa de Paracanoagem, Juniores e Sub23 de Velocidade, onde marcaram presença vários atletas do distrito de Aveiro com destaque para o jovem de 16 anos, Danilo Teixeira, do Clube de Canoagem de Ovar.

O atleta vareiro estreou-se em competições internacionais ao fim da tarde de sexta-feira com a participação na eliminatória K1 200 metros, onde foi quinto apurando-se para a semi-final disputada na tarde de sábado que o jovem terminou na sexta posição, garantindo a passagem à Final B.

Leia a notícia completa na nossa edição em papel.