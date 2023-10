Cantinho e GD Ronda passam na Taça

A primeira eliminatória da Taça Pecol contava com três equipas espinhenses na competição: o GD Ronda que disputa a I divisão distrital e duas equipas do futebol popular. Só os Leões ficaram pelo caminho, mas venderam cara a derrota.

Com o título de campeão e a vitória na Taça Cidade de Espinho, Leões Bairristas e Cantinho da Rambóia conquistaram, respetivamente, o bilhete para a Taça de Aveiro.

O sorteio ditou que os Leões jogariam em casa contra o UD Bustos, da I divisão distrital zona sul e, embora tendo perdido (2-3), os leões venderam cara a derrota. Aliás, ao intervalo venciam por 2-1, falharam um penálti e sofreram o 3-2 também de penálti aos 92’. Pelos Leões marcaram Quinó e Pedro Sá.

O Cantinho da Rambóia foi gigante na Taça e bateu o Fajões (2-1) que disputa a II divisão distrital, com Jorge Pinho a vestir o papel de herói e a bisar na partida.

O GD Ronda enfrentou uma equipa do seu campeonato fora de portas, vencendo o Macieirense, com um golo de Pedrosa marcado aos 89’.