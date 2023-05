Cantinho não abala Leões mas Novasemente mantém liderança

Na I divisão do futebol popular do concelho de Espinho ninguém desarma na luta pelo primeiro lugar.

Com a vitória por 2-0 no Complexo Desportivo de Paramos, frente à Quinta, quarto classificado, o GD Novasemente continua imparável e na liderança da I Divisão do Campeonato de Futebol Popular de Espinho. Esta não era uma deslocação fácil para os antenses que, apesar de se encontrarem na liderança, não podem falhar já que os Leões Bairristas não descolam na perseguição, estando a apenas um ponto. Mas os pupilos de Daniel Pereira não deixaram créditos por mãos alheias e os responsáveis do costume, Rúben Ferreira e Rúben Gomes, foram por duas vezes com sucesso à baliza adversária, uma na primeira e outra na segunda parte.

Quanto aos Leões Bairristas tinham, na tarde de domingo, uma difícil deslocação ao reduto do Cantinho da Ramboia numa partida que pode ser considerada um clássico do futebol popular espinhense. Os Leões até abanaram, mas lutaram e, de garras afiadas, conseguiram a vitória por 2-1 mantendo-se inabaláveis na perseguição ao líder Novasemente que também venceu a partida desta jornada. Na próxima jornada, os Leões têm teoricamente a vida facilitada na receção ao Desportivo da Ponte de Anta. Já o Cantinho recebe o Novasemente