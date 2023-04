Carlos Ferreira em destaque na Rampa da Penha

Carlos Ferreira ao volante do seu Fiat Punto 85 teve um bom desempenho no fim-de-semana de 1 e 2 de abril na Rampa da Penha, segunda jornada do Campeonato Portugal Montanha JC Group, numa prova organizada pela Demoporto.

Na primeira subida de treinos, Carlos Ferreira assinou logo um tempo de 2.18.816 à média de 72,09 km/h, sendo o sexto classificado no Campeonato Portugal de Montanha 1300M. Para a segunda subida de treinos o piloto do Fiat Punto não se fez rogado e recuperou de forma brilhante e consistente, mantendo a sexta posição no Campeonato de Portugal, posição que continuou a manter na primeira subida oficial.

No domingo de manhã, que acordou com muito sol e uma temperatura primaveril, Carlos Ferreira arregaçou as mangas e, na subida de aquecimento voltou a baixar os seus tempos, que melhorou na segunda subida, alcançando o melhor tempo de todo o fim de semana.

Na segunda subida oficial de prova, o piloto conseguiu novo recorde de subida e na última faz ainda mais e melhor, obtendo um brutal crono de 1.59.963ª, média de 83,42 km/h, mantendo a sexta posição no Campeonato Portugal Montanha 1300.