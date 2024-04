Casa do Porto de Argoncilhe e FC Cadinha vencem na 18ª jornada

Na Liga Caracal, campeonato do futebol popular de Ovar, o União da Mata continua a liderar destacado. Esta semana o Jornal N acompanhou as partidas entre a Casa do Porto de Argoncilhe e o Stop FC e o jogo entre FC Cadinha e UD Mozelos.

O Stop FC (oitavo na tabela) marcou passo contra a Casa do Porto de Argoncilhe (terceira). A equipa de Esmoriz vendeu cara a derrota por 1-2. O Stop entrou a mandar na partida, com três oportunidades, mas foi a Casa do Porto a chegar ao golo num livre direto. Os visitantes começaram depois a jogar com o relógio, e acabarem por beneficiar de uma perda de bola do defesa do Stop para chegar ao 0-2. Já na compensação, Ivo Albergaria reduziu. A equipa de João Pinho encostou a Casa do Porto às cordas, mas faltou inspiração na hora de finalizar.

O UD Mozelos recebeu no seu reduto o sexto classificado, FC Cadinha, em joga da 18ª jornada da Liga Caracal. A diferença de argumentos entre os dois conjuntos fez-se sentir, principalmente na segunda parte, resultando numa vitória tranquila dos visitantes por 1-5. Quanto ao jogo, pautou-se pelo equilíbrio na primeira parte, com a formação de Ricardo Coelho a manter a esperança em somar pontos com o 1-2 ao intervalo. Porém, na segunda parte, as mexidas operadas por Rui Ribeiro marcaram as diferenças. Vítor Pereira esteve em destaque com um bis.