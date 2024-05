Casa Porto rouba primeiros pontos ao União da Mata

Foi preciso comemorar o título de campeão para a União da Mata ceder os primeiros pontos na Liga Caracal. Contra o agora segundo classificado Casa do Porto Argoncilhe, a equipa lamacense empatou por 1-1. Na primeira parte, tiveram mais posse, mas foi da Casa do Porto a ter a primeira grande chance: aos 35’, falhou uma grande penalidade. Aos 40’, foi a União a chegar ao golo numa boa jogada concluída por Hugo Tavares. Na segunda parte, a Casa do Porto teve mais ascendente, mas ameaçando pouco a baliza. Até que, aos 90’, numa bola nas costas da defesa unionista, Ricardo Oliveira aproveitou um mau corte da defesa para igualar a contenda.

No outro jogo com cobertura do Jornal N a contar para 20.ª jornada da Liga Caracal, o Cadinha foi à Barrinha derrotar o Stop FC por 1-2 . Foi uma partida bem disputada, em que ambas as equipas não prescindiram da intensidade para chegar à vitória… em alguns casos até em demasia. O STOP foi o primeiro a marcar por Ivo Albergaria. Já reduzido a dez devido a entradas duras dos seus jogadores, os visitantes ainda conseguiram dar a volta na segunda parte, com golos de elementos vindos do banco de suplentes: Miguel Santos e João Ferreira. O segundo golo a partir de uma desatenção da defesa do STOP.

Com este resultado o STOP manteve a distância de 4 pontos para o 7.º lugar. O Cadinha somou a 9.ª vitória.