CC Ovar no Nacional de Esperanças

A Federação Portuguesa de Canoagem em conjunto com o Município de Gondomar e Clube Náutico de Marecos promoveu no passado fim de semana, a terceira e última prova do Nacional de Esperanças, desta feita no Rio Douro com a presença de perto de 800 jovens atletas em representação de 45 clubes. Esta competição encerrou as decisões sobre os títulos anuais das Esperanças.

Esta prova contou com a presença de 8 atletas do Clube de Canoagem de Ovar, destacando-se o quinto lugar de Rodrigo N. Santos (K1 infantil A) e os dois sétimos lugares alcançados por Gabriel Félix (K1 menor) e Leonor Gonçalves.

Competiram ainda Tomás Lopes e Ivo Baptista (K1 infantil B) e ainda Nuno Murta, Guilherme Santos e Rodrigo V. Santos (K1 cadete).

O clube vareiro ficou em 25º Lugar na classificação geral coletiva.