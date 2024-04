CCR Maceda na luta pelo Troféu da Federação

O CCR Maceda foi a casa do Amares Vólei na segunda volta da Final Norte do Troféu da Federação, perder por 3-2, mas ainda assim, mercê da vitória por 3-1 na primeira volta, disputada em casa, a turma vareira conseguiu o apuramento para a fase nacional deste troféu.

Ao longo da sua participação no Troféu da Federação, o Maceda mostrou uma evolução positiva, conseguindo sete vitórias e apenas uma derrota. No total da competição foram nove as vitórias conseguidas contra sete derrotas.

O Troféu da Federação coloca frente a frente os clubes da III Divisão sem acesso ao Campeonato Nacional. A vertente masculina teve a participação de oito equipas divididas em duas séries (A e B) e contou com seis jogos até ao fecho da primeira fase, concluída no fim de março.

O Maceda venceu o grupo A defrontando o vencedor da série B, o Amares Vólei, clube bracarense com tradição no voleibol masculino de formação, mas que o Maceda conseguiu bater.

A final do Troféu da Federação Nacional, será disputada contra o vencedor da Zona Sul, a equipa de Faro, São Francisco AD.

Foto: CCR Maceda