CD Arrifanense conquista Taça de Aveiro

O CD Arrifanense conquistou a Taça Distrito de Aveiro masculina de futsal, depois de ter derrotado a AJ Fiães, por 4-1, na final da competição, disputada no Pavilhão Municipal de São João de Ver, na tarde de domingo, recebendo o troféu das mãos do vice-presidente da AFA, Paulo Araújo, o diretor Ilídio Resende, o vereador do desporto de Santa Maria da Feira, Mário Jorge e o presidente da Junta de Freguesia de São João de Ver, Nuno Albergaria.

Sábado, na primeira meia-final da prova, a AJ Fiães defrontou o FC Mozelos num jogo que chegou ao final do tempo regulamentar com 2-2 no marcador. João Francisco e Marinho responderam aos tentos de Olhinho e Kikas. No prolongamento, João Vilaça colocou os fianenses pela primeira vez em vantagem, mas André Pessoa tornou a marcar pelos mozelenses, levando a decisão para as grandes penalidades, onde a AJ Fiães foi mais eficaz, vencendo por 8-7.

Quanto ao CD Arrifanense, também teve de recuperar de duas desvantagens no jogo com a ADREP para triunfar, por 4-2. João Ferreira e Fernando Monteiro marcaram pelo conjunto da Palhaça, mas Emídio Baptista e Miguel Santos bisaram pelos verdes e brancos, selando o triunfo.

A final disputou-se pelas 16 horas de domingo, com a equipa de Arrifana a chegar ao intervalo a vencer, com um golo de João Silva. O adversário igualou no reatamento, por João Vilaça. No entanto, Tomás Santos, Diogo Almeida e Nando Sá responderam à altura e construíram o resultado final (4-1).