CD Feirense 1918 já não vai competir esta época

Na sequência das dúvidas e preocupações expressas pelos associados e simpatizantes do CD Feirense na sessão de esclarecimento promovida pelo clube na passada terça-feira, a direção do recentemente criado CD Feirense 1918 emitiu o seguinte comunicado ao qual o Jornal N teve acesso em primeira mão:

Caros feirenses, cumpre-nos comunicar e esclarecer:

A criação do CD Feirense 1918 – Associação Desportiva, um clube da terra, surge como o que no nosso entender se apresentava como a “melhor solução possível” para engrandecer o Clube Desportivo do Feirense e os feirenses. Foi pensado com propósitos muito claros e altruístas que especificamos:

– Ter um clube desportivo que permitisse a prática de futebol a Todos os atletas de Santa Maria da Feira, sem exceção;

– Proporcionar uma segunda oportunidade a todos os jogadores feirenses;

– Unir os adeptos;

– Elevar o sentimento de pertença e identidade – a alma e a paixão feirenses (só quem é feirense consegue perceber);

– Potenciar a marca Feirense;

O Clube está criado. O Clube está pronto.

No entanto, após as opiniões veiculadas na sessão de esclarecimento promovida pelo Clube Desportivo Feirense, no passado dia 12 de setembro, constatámos que alguns dos nossos principais propósitos estavam em cheque.

Respeitamos, mas continuamos sem perceber qual é o problema de sermos uma “casa” para receber os meninos nos escalões de formação que, por um motivo ou outro, saem das equipas do feirense? Qual é o problema de uns rapazes da Feira darem uns chutos numa bola aos domingos no campo do feirense, pagando ainda para isso?

Não percebemos, mas respeitamos!

E tomámos uma decisão: não iremos competir nesta época desportiva.

Decisão esta que já demos conhecimento à Direção do Clube Desportivo Feirense.

Cumpre-nos agradecer a toda a estrutura da associação pela forma como carinhosamente (com paixão) se envolveu neste projeto e a todos os feirenses que abraçaram, desde o primeiro minuto, o projeto e nele se envolveram.

Se os problemas dos sócios e simpatizantes do Clube Desportivo Feirense são a criação de uma associação amadora que iria participar na 2ª divisão distrital da AFAveiro, com atletas locais a disputar um campeonato distrital, agora, os problemas ficam resolvidos e os feirenses unidos.

Esse é o nosso maior objetivo. Seremos sempre parte da solução e nunca o problema.

Este projeto só nos faz sentido se for com os Feirenses, para os Feirenses e pelos Feirenses.

Pela Direção CD Feirense 1918 – Associação Desportiva

Miguel Bernardes

Santa Maria da Feira, 14 de setembro de 2023