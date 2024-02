O Académico de Viseu venceu no Marcolino de Castro por 3-0, em partida em atraso da 20.ª jornada da Liga Portugal SABSEG. O Feirense entrou melhor na partida mas não conseguiu concretizar as oportunidades criadas na primeira parte. No segundo tempo, Marquinho abriu o marcador (62′), vantagem alargada por André Clóvis poucos minutos depois. Já nos últimos minutos da partida Marquinho bisou e sentenciou a partida.

O Feirense é 14.º classificado da Liga 2, com 24 pontos em 22 jogos disputados.