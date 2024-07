CD Feirense recebe Prémio Fair Play

No encontro Nacional de Minis e Bambis Masculinos/Femininos que se realizou nos municípios de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda e Pinhel, o CD Feirense esteve representado com quatro equipas e na cerimónia de encerramento foi agraciado com o prémio Fair Play.

De 4 a 7 julho, os municípios de Pinhel, Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda acolheram o Encontro Nacional de Andebol – Minis e Bambis – Masculinos e Femininos 2024, iniciativa promovida pela Federação de Andebol de Portugal, com o apoio dos municípios parceiros.

No total, realizaram-se mais de 150 jogos, em 16 campos, envolvendo cerca de 800 participantes, entre atletas, dirigentes e treinadores de algumas dezenas de clubes distribuídos pelos quatro concelhos parceiros.

A receção aos clubes em cada concelho anfitrião aconteceu na manhã do dia 4 de julho. A “Festa do Encontro”, com a participação de todos os atletas envolvidos na iniciativa, decorreu na noite de dia 5 e foi um dos potos altos do evento contando com a presença do Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias.

O Encontro Nacional de Andebol – Minis e Bambis chegou ao fim no dia 7 de julho com uma Cerimónia de Encerramento geral que concentrou todos os participantes no Pavilhão Multiusos de Pinhel, com os 39 clubes presentes a receberem as suas medalhas de participação.

Houve ainda espaço para a atribuição dos “Prémios Fair Play“, para o CD Feirense em masculinos e para o CA São Félix da Marinha, em femininos.

Nesta Cerimónia de Encerramento, estiveram presentes Rui Ventura, Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Alcino Morgado, vice-Presidente de Almeida, César Figueiredo, vice-Presidente da Mêda – anfitriões deste evento – e Vera Lopes, vice-Presidente da Federação de Andebol de Portugal.