CD Feirense sagra-se Campeão Nacional de Basebol

A equipa de basebol do Clube Desportivo Feirense garantiu no passado fim de semana, em Abrantes, o título de Campeão Nacional do “Circuito Nacional de Basebol 2023”.

A mais importante competição desportiva organizada pela Federação Portuguesa de Basebol e Softbol, teve a sua grande final no passado fim de semana de 23 e 24 de setembro na Cidade Desportiva de Abrantes, depois de uma época desportiva iniciada em abril de 2023, onde onze equipas distribuídas por Divisão Norte e Divisão Sul competiram pelo mais importante troféu da modalidade em Portugal.

A grande final foi disputada entre as duas equipas mais emblemáticas e competitivas da modalidade, o Clube Desportivo Feirense e os Piratas da Ria, da cidade de Aveiro.

O primeiro jogo da final teve início pelas 11h00 de sábado, num jogo com direito a “tempo extra” após um empate de 3-3, que resultou em mais uma hora de encontro até o CD Feirense conseguir finalizar com um resultado a favor de 4-3.

O segundo encontro de Sábado, com início às 15h00, resultou na vitória dos Piratas da Ria que venceram a equipa fogaceira por 6 – 2.

O Domingo tornou-se assim no dia de todas as decisões, sendo que o terceiro confronto iria definir quem se iria sagrar campeão nacional.

Foi com a energia e determinação que lhe são conhecidas que de Castelo ao Peito o CD Feirense lutou durante 7 innings, para demonstrar toda a sua superioridade num resultado inédito numa final do Circuito Nacional de 13-0 sobre os Piratas da Ria.

O lançador do Clube Desportivo Feirense, Cibmerkin Bello, com o número 25, foi assim determinante na consagração do Clube Desportivo Feirense como Campeão Nacional do “Circuito Nacional de Basebol 2023”.

Produto de um enorme trabalho técnico e desportivo realizado no último ano, o C.D. Feirense -Basebol sente um grande orgulho, por conseguir assim o primeiro objetivo do ano, que começou após uma pré-epoca em Sevilha – Espanha, onde participou na primeira edição do “Torneo Internacional Amigos de Sevilla”, e garantiu igualmente um dos lugares do pódio, mostrando a sua competitividade a nível internacional.

A equipa do Clube Desportivo Feirense – Basebol é composta pelos atletas: José Ángel Soares, Maickell Rodriguez, Eliangel Jimenez, Juanpedro Campos Padilla, Gabriel Moya Rivas, Maykol Vicente, Joan Benitez, Manuel Moronta, Yosbel Bolivar, Pedro Mata Resende, Juan Mata Resende, José Gregório Pestana, Daniel Alejandro Fonseca, Moisés Causado, Wilfre Delgado, Cibmerkin Bello, Gustavo Leal, Richard Santos, Jose Rojas, Paulo Marques e Norberto Reis. Community Manager: Juan Bacalao Moreno. Narradores: Diogo José Freitas e Davi Arcanjo. Fotografia: Fátima Soares. Equipa Técnica: Herminson Garcia, Heriberto Moya e Daniel Pedro Fonseca. Direção: Maykol Vicente, Daniel Alejandro Fonseca, Jhonny Martins, Norberto Reis e Daniel Pedro Fonseca.