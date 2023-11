CD Fiães faz frente às leoas

Em fim-de-semana de jornada dupla e com adversários de topo, o CD Fiães defrontou na tarde de sábado, em sua casa, a equipa do Sporting de Portugal e, apesar da derrota por 1-3 não teve razões para desmoraliza, dando sempre luta.

As leoas entraram melhor e venceram os dois primeiros sets (22-25, 21-25), mas as fianenses não baixaram os braços e ao terceiro set deram um ar da sua graça, vencendo por 25-23, só que pagaram caro o esforço e a turma lisboeta encerrou o desafio com uma vitória por 21-25 no quarto set.

Há nona jornada o CD Fiães encontrava-se na oitava posição da tabela classificativa, entre 14 equipas.

Entretanto, na 10ª jornada a equipa do CD Fiães enfrentou uma difícil deslocação a casa do FC Porto, perdendo no Dragão Arena por 3-0 (25-17/25-22/25-22).

No próximo fim-de-semana disputa-se a 11ª jornada e o Clube Desportivo de Fiães tem nova deslocação fora de portas, jogando pelas 16 horas de domingo, em casa do Colégio Efanor.