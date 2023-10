CD Fiães não dá hipótese ao Espinho

Na primeira partida da Liga Solverde disputada em sua casa e perante uma bancada cheia, o CD Fiães não deu qualquer hipótese à equipa do Sporting de Espinho, impondo uma derrota por 3-0, com parciais bastante pesados. Na sua estreia a jogar em casa na elite do voleibol nacional, o CD Fiães venceu a equipa espinhense por 25-15, 25-08 e 25-16.

No próximo fim-de-semana há jornada dupla com uma deslocação ao Castelo da Maia no sábado (18h30) e a receção ao Leixões, no domingo, pelas 16 horas.