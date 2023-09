O CDC Oleiros participou este fim-de-semana no Torneio Andebol organizado pela AD Carvalhos, onde também marcaram presença o Lusitanos e a AD Sanjoanense.

No 1º jogo a equipa da casa superou o CDC por 2 golos, enquanto no Domingo foi por apenas um golo que a equipa do Lusitanos ficou na frente e arrecadou o terceiro lugar.

No próximo sábado 23, pelas 21h o CDC Oleiros arranca para o campeonato na sua casa contra o Benavente.