CDC perdulário; Feirense guerreiro

Com uma exibição de grande personalidade, o Feirense foi a Lamego derrotar a AC Lamego por 24-26. Um duelo que se revelou tático, com poucas veleidades defensivas de parte a parte. À saída para o intervalo, os azuis perdiam por um golo (14-13). No entanto, arrancaram para uma segunda parte de alto nível nos dois lados do campo. Eduardo Rocha apontou 5 golos, mas foi desta feira João Cardoso, com 9 golos, o destaque maior da equipa. Do banco, destaque para a frieza de Manuel Gregório, a segurar a vantagem no final do encontro.

Em S. Paio de Oleiros, o CDC tinha, em teoria, um dos adversários mais acessíveis, o penúltimo Estarreja. Porém, nunca soube atenuar as forças do ataque visitante, o que levou a uma derrota difícil de digerir por 19-30. Diogo Ferreira, com 5 golos, foi o mais concretizador num ataque que vai mostrando poucas soluções.