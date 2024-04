Centrais ditam passagem da Ovarense

Christian Castillo apenas poupou Renato Lopes para os quartos-de-final da Taça Pecol. O adversário era o mesmo do último encontro, que resultou numa goleada por 0-5. Desta vez, no Marques da Silva, o Cesarense deu mais luta, mas os alvinegros acabaram mesmo por se apurar para as meias-finais da taça.

A formação de Porto Gomes até entrou melhor e, aos 17’, começou a deixar os adeptos vareiros inquietos: na ressaca de um livre, Mário Costa cruza e Carlitos, em pontapé moinho, surpreendeu Rafael Mónica com um chapéu. A resposta vareira surgiu vinte minutos depois: Fil bate livre correspondido afirmativamente por Arias, a pentear a bola por cima de Jair Mosquera.

Na segunda parte, a toada manteve-se, e foi a bola parada a desbloquear a contenda: aos 61’, canto do lado direito, Mosquera calculou mal o timing de saída e Fandinho aproveitou para marcar pelo segundo jogo consecutivo.

Contas feitas, a Ovarense apurou-se para as meias-finais da taça, mesmo apesar de uma exibição cinzenta, onde denotou falta de fluidez na circulação de bola. Lobão, Alba e Estarreja são os restantes obstáculos rumo à conquista do troféu.