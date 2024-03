Clube A4 com pódios na Acrobática e na GAF

Sábado, dia 09 de março de 2024, as atletas de Ginástica Artística Feminina da divisão de Base do Clube A4 participaram no Torneio de Abertura AGN-Base.

Com atletas dos escalões de Iniciadas a Seniores, esta prova ocorreu na Maia e, em representação do clube, estiveram as atletas Lívia Carvalho, Ariana Santos, Bianca Rocha, Margarida Fernandes, Caetana Figueiredo, Eva Queirós, Joana Nunes, Leonor Silva, Leonor Rocha, Leonor Pinheiro e Mariana Vieira do escalão de Iniciadas; Sara Fernandez, Margarida Ribeiro e Inês Castro no escalão de Juvenis; Matilde Rodrigues, Júlia Costa, Clara Sousa e Inês Martins no escalão de Juniores; Maria Miguel Silva e Beatriz Nunes no escalão de Seniores; e, Patrícia Dias, Yohanna Aniceto e Jéssica Bastos no Special Olympics.

O trabalho realizado pelas atletas, orientado pelas treinadoras Joana Ferreira e Rita Azevedo, resultou: 2º e 3º lugares em saltos conquistados por Lívia Carvalho e Bianca Rocha, respetivamente; 2º e 3º lugar em trave alcançados por Sara Fernandez e Inês Castro, respetivamente; 3º lugar em trave por Inês Martins; 3º lugar em paralelas assimétricas por Beatriz Nunes; 2º lugar em saltos, trave e solo por Maria Miguel Silva. Adicionalmente, foram conquistados pódios em todos os aparelhos pelas diferentes atletas de Special Olympics.

Em simultâneo, decorreu também o Campeonato Territorial da 1ª e 2ª Divisão e o II Torneio AGN de Ginástica Acrobática, no Pavilhão dos Desportos de Vila do Conde. O Clube A4, com uma comitiva de 16 ginastas, participou com 4 grupos de iniciados na Divisão Base e com 2 grupos femininos juniores, naquela que foi a estreia do Clube A4, na II Divisão desta disciplina.

O grupo júnior composto por Catarina Freitas, Beatriz Bernardes e Gabriela Silva conquistou o quarto lugar e o grupo constituído por Sofia Fernandes, Filipa Monteiro e Maria Vieira ficou em quinto no All Around. Já no escalão Base as ginastas Maria Rodrigues e Maria Veloso alcançaram o 2º lugar e Mariana Fernandes e Cíntia Oliveira um 6º lugar, num total de 8 pares femininos em competição. Já nos grupos, o trio Ana Tavares, Maria Miguel Tavares, Mafalda Oliveira obteve o 6º lugar e o trio Diana Castro, Clara Magalhães e Lília Pinho o 13º lugar, num total de 20 grupos em prova.

Nesta comitiva estiveram presentes a juíza Mariana Teixeira e o treinador Ricardo Ribeiro.