Clube A4 com pódios nos trampolins

No passado dia 17 de março , os atletas Lucas Fonseca e Tiago Rocha do Clube A4 participaram no Torneio de Níveis Duplo-Mini-Trampolim, que decorreu na cidade de Vila de Conde. O desempenho dos ginastas, orientados pelo treinador Nuno Silva, resultou na conquista do terceiro lugar do nível 7 por parte de Lucas Fonseca e, para Tiago Rocha, também o terceiro lugar do nível 5.

Segundo os responsáveis do clube “esta foi uma experiência enriquecedora em formato de competição, na qual os atletas tiveram a oportunidade de participar e vivenciar proativamente, num contexto distinto daquilo que é o treino. Parabéns aos atletas, pelas suas prestações, agora é continuar a treinar, treinar e treinar…para evoluírem”.